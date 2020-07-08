3 büyüklerin kıyasıya yarıştığı isim: Bernard Mensah

Süper Lig'de İstanbul kulüplerinin kıyasıya bir yarış içine girdiği Bernard Mensah için ilk görüşme gerçekleştirildi. Oyuncuyu isteyen kulüpler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... Beşiktaş'ın ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği isim olan Bernard Mensah transferinde sonuç çıkmadı.

Beşiktaş bir süredir transfer listesinde olan Bernard Mensah ve Emre Demir için Kayserisporlu yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah- Beyazlı yöneticilerin resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkarken ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. Bu 2 oyuncu için görüşmelerin devam edeceği de öğrenildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA İLGİLENİYOR

Beşiktaş bir süredir transfer listesinde olan Bernard Mensah ve Emre Demir için Kayserisporlu yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah- Beyazlı yöneticilerin resmi teklifte bulunduğu ortaya çıkarken ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. Bu 2 oyuncu için görüşmelerin devam edeceği de öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da nabız yokladığı, orta alanda patlayıcı güce sahip olan Mensah 6 ve 8 numara pozisyonlarda forma giyebiliyor.