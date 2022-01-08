3 Çocuk annesi Funda Koyuncu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi’ndeki evde 36 yaşındaki Recep K, eşi Funda Koyuncu’yu (35) defalarca bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Koca Recep K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gerçekleşen cinayetle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Adli tıpta yapılacak otopsinin ardından kadının cansız bedeni memleketi Kırşehir’e toprağa verilecek. Katledilen kadının korku dolu anlarını ise komşuları ve yakınları aktardı.

ÇOCUKLAR OLAY YAŞANDIĞINDA OKULDAYMIŞ

Komşu Mehmet Buyruk, cinayeti duyduklarında çok şaşırdıklarını belirtti. Buyruk, “15 senedir burada komşumuz. 3 çocukları var. Herhangi bir şikayetleri yoktu. Kavgalarına hiç şahit olmadım. Kavga edecek birileri değildi. Gelip gidiyorduk. Sabah gelirdi, akşam giderdi işine. Her sabah ben sokağa çıkarken görürdüm. İşten gelirken selamlaşırdık. Ben evde değilken olay olmuş ama biz duymadık.



Geldiğimde binanın önü kalabalıktı. Recep bağırmış binanın içinde ‘ben eşimi öldürdüm’ diye. Komşular çıkmış çocukları da okuldaymış. Çocukları alıp getirmişler okuldan. Akşam babaannesine ve dedesine teslim ettiler. Herhangi bir sıkıntı veya kavga gürültü duymadık. Duysak en azından çıkar bakardık ama öyle bir fırsat olmadı” dedi.

"ÖYLE BİR İNSAN DEĞİLDİ"

Bir kadın komşuları ise olayı şöyle anlattı: “Burada oturuyorlar. 13-14 yaşlarında bir kızı var. Recep’in böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Öyle bir insan değildi, şoka uğradık duyar duymaz. Kalabalığı gördüm, yukarı falan hiç çıkmadık. Ama çok iyi, çok karakterli bir insandı. Samimiyetimiz yoktu, bahçede çocukları gezdirirdi. O zaman ‘nasılsın, iyi misin’ o kadar."

"İDAM İSTİYORUZ, BAŞKA TÜRLÜ SONU GELMEYECEK"

Katledilen Funda Koyuncunun amcası Atalay Yağcı, “Damadın işsiz kaldığını olaydan sonra öğrendim. 15 yıla yakındır evliler, 3 çocukları var. Çocukları şu an karşı taraf almış ama çocukları orada bırakmayacağız. Mutlaka alacağız. Çocukların baba tarafında olması sakıncalı. Psikolojik olarak da rahat etmezler. Bu tür kadın cinayetlerine katılanların idamını istiyoruz. Başka türlü bunların sonu gelmeyecek. Bütün kız babalarına sesleniyorum; çocuklarını, özellikle kız çocuklarını sahipsiz bırakmasınlar” dedi.