3 dakikadan önce bulamayacaksınız! İşte beyin yakan soru

Burada bir köpek gizli ama nerede? İşte size kolay kolay bilemeyeceğiniz bir bulmaca sorusu...

Britanya’ya seyahat edenler için köpek dostu sayfiye evleri ayarlayan ve evcil hayvan sahipleri için şehir rehberi hizmeti sunan Canine Cottages’ın hazırladığı bu bulmacanın çözülmesi hiç de kolay değil.

Business Insider’da yer alan habere göre; şirket, insanlar kutup ayılarının içine gizlenmiş köpeği ortalama 2 dakika 49 saniye içerisinde bulabiliyor.

Dikkatinizi toplayın ve köpeği kutup ayalarının arasından kurtarın!

Henüz bulmuş olma ihtimaliniz pek yok… Bulduysanız bir tebriği hak ediyorsunuz fakat doğru yerde değilseniz biraz daha odaklanmanız şart.

HEMEN PES ETMEYİN

Çözemediyseniz hemen vazgeçmeyin, biraz daha dikkat sadece…

Hâlâ bir sonuç yok mu? Kendinizi biraz zorlayın…

Yine mi olmuyor?

O zaman yanıtı sizin için biz verelim…

İşte kutup ayılarının arasına gizlenmiş şirin köpek…