3. doz aşı gerekli mi? Eylül'de normale döner miyiz? Maskeler ne zaman inecek? Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den çarpıcı yanıtlar!

Sağlık Bakanı Fahrettin koca son açıklamasında 40 milyonuncu doza ulaşıldığını bu süreçte sağlık personellerinin dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti verdiğini belirtti.

Türkiye’de aşılama çalışmaları hızla devam ederken bir televizyon kanalının canlı yayınında konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü Uğur Şahin’in 'varyant' uyarısı ve 'yeni dalga' uyarıları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Aşılamada ulaşılan seviyenin normalleşmenin önünü açıp açmayacağı, 3. doz aşının gerekli olup olmadığı hakkındaki soruları yanıtlayan Özlü, ülke genelinde sık sorulan soruların yanıtını en net şekilde verdi.

YENİ DALGA GELEBİLİR Mİ? GELİRSE HAZIRLIKLI MIYIZ?

Prof. Tevfik Özlü 'varyant' uyarısı ve 'yeni dalga' uyarıları ile ilgili “İhtimal olarak söyleniyor. Böyle bir tehditten önce aşılamayı yapmak çok önemli. Aşılamanın tam yapılamadığı toplumda virüs yükü fazla olunca virüste mutasyon gelişebiliyor. Delta virüsü de İngiltere ve Hindistan başta olmak üzere asıl virüs olarak çıktı. Bundan sonra çıkabilecek mutasyonlar tehlikeli olabilir ama bu bir ihtimaldir. Aşılanmanın bu anlamda hızlanması toplumsal bağışıklık açısından umut verici olur” dedi. ifadelerini kullandı.

HANGİ AYDA NORMALE DÖNEBİLİRİZ?

Şu anki aşıların tam bir koruma sağlamadığının altını çizen Özlü, toplumun tamamının aşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

“Son zamanlarda Türkiye günlük aşı sayımız çok iyi. Aşı tedarikinde sıkıntı olmaz ise bu hızla gidersek Haziran sonu itibariyle ilk doz Temmuz’da ikinci doz yapılacak. Ağustos ayında toplumsal bağışıklık elde edilebilir.''' diyen Özlü Eylül itibariyle toplumun normal hayatına dönebileceğinin sinyalini verdi.

3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, bir sonraki süreçte 3.doz aşının yapılıp yapılmayacağı ilişkin soruya ise

“Böyle bir ihtimal var. Aşı yapılanlar bağışıklık kazanıyor. Bu bağışıklığın 9-12 ay sürdüğüne dair veriler var. 6 aydan sonra bağışıklık azalmaya bağışlıyor. Bundan dolayı bir hatırlatma dozu ile daha güçlü bir bağışıklık olması adına yapılabilir. Sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşılama yeniden yapılabilir.'' cevabını verdi.

Toplu alanda maske kullanımının önemine vurgu yapan Özlü, “Kapalı alanlar ve kalabalık alanlarda maske hala en büyük koruma aracıdır. Toplumda 70-80 bin civarında tanısı konulan virüsü taşıyan insan var ve bu bulaştırıcı. Tanı koyamadığımız insanlar da var. Kapalı ortamda bu virüs yaygın. Toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması ile eski normale dönebiliriz. Aşılama ile bu hastalığı hafif atlatırız” şeklinde konuştu.