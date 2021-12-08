3 doz BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyor mu? Uğur Şahin'den flaş açıklama

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci basın toplantısı düzenledi. Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıdaki son durum ve Omicron varyantı hakkındaki bulgularına ilişkin açıklamada bulunan Şahin, Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini söyledi.

"3 DOZ BIONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINA KARŞI YETERLİ DÜZEYDE KORUMA SAĞLAYABİLİR"

Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. "Elimizdeki veriler üçüncü dozun değerini açıkça göstermektedir." diyen Şahin, gerekli olması halinde Omciron varyantına karşı yeni bir aşıyı önümüzdeki yılın Mart ayına kadar hazır hale getirebileceklerini ifade etti.

Şahin, "Bu aşamada en iyisi daha iyi koruma sağlamak için hatırlatıcı dozu olmak böylece antikor ve t hücre seviyelerini artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Türeci de üç doz BioNTech aşısının Omicron varyantını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Türeci, "İlk veri setimiz, üçüncü dozun Omicron varyantının neden olduğu şiddetli hastalıktan yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.