Koronavirüs tespit edildiği ilk andan itibaren dünyanın tüm seyrini değiştirdi. Milyonlarca insanın hayatlarını etkileyen virüse karşılık olarak tüm dünyada aşılama işlemleri gerçekleştiriliyor. Türkiye'de aşılamada iki farklı aşı kullanılmakta. Aşılamanın ilk döneminde Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısı kullanılırken, sonrasında ise Türk bilim insanları tarafından bulunan Pfizer/BioNTech aşısı kullanıldı. Türkiye'de anlık olarak Pfizer/BioNTech aşısı daha fazla kullanılıyor. Türkiye'de rutin aşılama uygulamasında 2. doz aşılar gerçekleştirildi. Vatandaşlar yaptıracakları 3. doz aşının yan etkilerini ve zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Bu bağlamda, 3. doz Biontech aşısının yan etkileri neler? 3. doz aşı gerekli mi? Zorunlu mu?

3. DOZ BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda koronavirüs aşılarına yönelik yürütülen klinik çalışmalarda ve mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkiler görülmezken bazı hafif etkiler tespit edildi. Bu hafif etkileri; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik olarak sıralayabiliriz. Fakat kısmen de olsa alerjik reaksiyonlar da görülebileceği belirtiliyor.

Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki İngiltere'de yapılan araştırmalarda ortaya çıkarıldı. Aşının ardından birkaç gün sonrasında her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oluştu ve hastaların yüzde 64'ü halsizlikten şikayet etti.

Baş ağrısı şikayeti her 2 kişiden 1'inde bulunurken, çok azınlıkta da olsa bir kısım kişide kas ağrısı ve titreme görüldü. Bahsi edilen çalışma geçen günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yayınladığı sonuçlarla da örtüşmekte.

YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA NELER YAPILMALI?

Aşının yapıldığı bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık gibi durumlar yaşanırsa bölgeye doğrudan buz uygulanmamalı ancak soğuk uygulamada bulunulmalı. Yapılacak bu soğuk uygulamasının yanı sıra içerisinde parasetamol yer alan ağrı kesiciler de kullanılabilmektedir.

Yorgunluk, hafif ateş ve titreme, kas/ eklem ağrısı gibi durumların görülmesinde ise istirahat edilmeli ve sıvı tüketimine önem verilmelidir.

Aşıların potansiyel yan etkilerine karşı başa çıkabilmenin daha kolay olması adına uzmanlar, aşı zamanlarının mümkünse istirahat edilebilecek günlerde olmasını sık sık dile getiriyorlar.

3. DOZ AŞI GEREKLİ Mİ? ZORUNLU MU?

Türkiye'de 3 Kasım tarihinde risk gruplarına hatırlatma dozu yani 3. doz aşı hakkı tanımlanmıştı. Bu doz öncelikle; 60 yaş üzeri vatandaşlar, 18-60 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli mesleklerle çalışanlara tanımlanmıştı.

10 Kasım tarihinde ise 3. doz aşı hakkı, 2 doz aşı olup 6 ayı dolan 18 yaş üzeri herkese açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuya ilişkin olarak şöyle bir açıklamada bulunmuştu;

"18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir."

3.doz aşısının zorunluluğu ile ilgili olarak bir detaya yer verilmezken uzmanlar tarafından yaptırılması gerektiği vurgulanıyor.