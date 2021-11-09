3. dozun yan etkileri açıklandı! İngiltere Sağlık Bakanlığı: "Yüksek ateşin nedeni başka bir enfeksiyon olabilir"

İngiliz Sağlık Bakanlığı yetkililerin aktardığı bilgilerde, enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk hissi veya baş ağrısı hatırlatma dozundan sonra görülen en sık yan etkiler arasında.olduğu belirtildi.

HAFİF GRİP BENZERİ SEMPTOMLAR

3. doz Pfizer/Biontech aşısından sonra hafif grip benzeri semptomları yaşamak da mümkün. Ancak uzmanlar bu semptomların normal olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar uzun süre yüksek ateş görülmesinin ise kişide başka bir enfeksiyonun olduğu anlamına gelebileceğini belirterek bu durumda doktora başvurulması uyarısında bulundu.

EN ETKİLİ AŞI

Diğer taraftan, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.

Çalışmada, takviye doz olarak uygulanacak hangi aşının daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı. Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.