Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 EKİM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

09:00

Hiroshima - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV



09:00

Machida - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



10:00

Oita - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Daejeon Citizen - Bucheon

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



10:30

Gwangju - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



11:30

Innsbruck - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



12:00

Tom Tomsk - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



12:30

Busan - Asan

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



13:00

FC Seoul - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

FK Panevezys - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



13:30

Bologna - Lazio

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



13:30

Y.Malatyaspor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



13:30

Boluspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Rakow Czestochowa - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:00

Rennes - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



14:00

Akropolis - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Aberdeen - Celtic

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Ufa - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:30

Sandhausen - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 5Bilyoner TV



14:30

Schalke 04 - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

St.Pauli - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Anderlecht - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu SporBilyoner TV



14:30

Batman Petrol - Artvin Hopa

TFF 3. Lig

TRT Kürdi



14:30

Slutsk - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



14:30

Ofspor - Fethiyespor

TFF 3. Lig

FRT Tv Fethiye



15:00

Samgurali - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00

Samtredia - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00

Shukura Kobuleti - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



15:00

Elazığspor - Karaman Bld.

TFF 3. Lig

Yayın Yok



15:00

K.Karabükspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok



15:00

Elche - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD



15:00

Eibar - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



15:00

Aalborg - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Silkeborg - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Vendsyssel - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Brescia - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

M.Lipetsk - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Orenburg - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Banga - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:00

Kuressaare - Tulevik

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



15:15

FC Zurich - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



15:30

Ajax - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Uçankuş TVS Sport PlusBilyoner TV



15:30

Cambuur - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

TSV Hartberg - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



15:30

Rapid Wien - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



15:30

Kuşadası Gençlik - Yeşilyurt Bld.

TFF 3. Lig

Ege TV



16:00

Sampdoria - Udinese

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Verona - Spezia

İtalya Serie A

Bilyoner TV



16:00

Gaziantep FK - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Samsunspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Angers - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV



16:00

Lorient - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports, beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Monaco - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



16:00

Nantes - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports, beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Crystal Palace - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



16:00

Tottenham - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

16:00

West Ham - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



16:00

Mikkeli - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

AIK Stockholm - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Kalmar - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Örebro - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Helsingborg - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Jönköpings - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Nykobing - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Voluntari - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



16:00

Slovan Bratislava - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



16:00

Pogon Szczecin - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00

Akron Togliatti - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Volgograd - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Volgar Astrakhan - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Aalesund - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Mainz - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30

Zenit - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Malaga - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Seraing - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:00

Cruzeiro - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



17:00

Lahti - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Inter Turku - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

FC Midtjylland - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Waasland Beveren - Virton

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



17:00

Glasgow Rangers - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Fakel Voronej - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Kamaz - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Hradec Kralove - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Karvina - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Slovan Liberec - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Espanyol - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD



17:15

Pordenone - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Belenenses - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

Basel - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:30

Servette - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:45

Vitesse - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

S Sport Plus, Bilyoner TV



18:00

Lokomotif Tiflis - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Lille - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



18:00

Karabağ - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



18:00

Orgryte - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Dinamo Zagreb - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Cluj - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:00

AS Trencin - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:00

Koper - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Neftekhimik - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Salzburg - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:30

Bayern Münih - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



18:30

Liverpool - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV



18:30

HJK Helsinki - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Malmö - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Norrköping - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

San Martin - Cusco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



18:30

Lechia Gdansk - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Roma - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Fiorentina - Napoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Ç.Rizespor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Eyüpspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



19:00

Ankaragücü - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

New York City - Nashville

MLS

Bilyoner TV



19:00

Haka - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Randers - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Baltika - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Akhmat Grozny - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Lokomotiv Moskova - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Mjondalen - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Odds BK - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stabaek - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Tromsö - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Valerenga - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Flora Tallin - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Orduspor - Ağrı 1970

TFF 3. Lig

TV 52 Ordu



19:15

Burgos - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:15

Las Palmas - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:30

Getafe - Real Sociedad

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2



19:30

Villarreal - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD



19:30

Antwerp - KAA Gent

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



20:00

Dinamo Batum - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



20:00

Benfica - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



20:00

Estoril - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



20:00

Toluca - Queretaro

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



20:00

Sparta Prag - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:30

Arminia Bielefeld - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Osijek - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Ac. Clinceni - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

PSV - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Kopenhag - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

AD Cantolao - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:00

Craiova - Uni. Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Deinze - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:00

Kristiansund - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:30

Palestino - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:30

Benevento - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:45

Atalanta - Milan

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



22:00

Granada - Sevilla

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD



22:00

Leganes - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

St. Etienne - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

KAS Eupen - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Louisville City - New Mexico

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



22:00

Chapecoense - Sao Paulo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Flamengo - Atletico PR

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:30

Braga - Boavista

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



23:00

Philadelphia Union - Columbus Crew

MLS

Bilyoner TV



23:00

Kansas City - Houston Dynamo

MLS

Bilyoner TV



23:00

Toronto FC - Chicago Fire

MLS

Bilyoner TV



23:30

U. Deportes - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV