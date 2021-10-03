3 Ekim 2021 Pazar Bugün hava nasıl olacak? Aman dikkat! Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı...

3 Ekim 2021 Pazar Bugün hava nasıl olacak? sorusunu merak edenler için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Ekim 2021 Pazar hava durumu...

3 EKİM 2021 PAZAR HAVA DURUMU

Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, ülkemizin güney ve güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu ile Van’ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün, Doğu Karadeniz, Ardahan çevreleri ve Erzurum’un kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Güneydoğu Anadolu ile Van’ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin yüksek iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülmesi beklenmektedir.

BAYBURT °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, Van’ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Orta Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Orta Ege'de 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyinde 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.