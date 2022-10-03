3 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim 2022 Pazartesi gününe dair hava tahminlerini yayınladı. Güncel hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar ülkenin bazı illerinde etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il hava durumu...

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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3 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu...

3 Ekim 2022 Pazartesi günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 3 Ekim 2022 Pazartesi?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 3 EKİM 2022 PAZARTESİ?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 3 Ekim 2022 Pazartesi gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

"Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların: Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu...

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

3 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Yozgat'ın doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Az bulutlu

3 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

3 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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