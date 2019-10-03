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  3. 3 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?

3 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı bölgelerini kuvvetli rüzgar ve yağmurlu havanın etkisi altına gireceğini söyleyerek vatandaşları uyardı. Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini açıkladı. Yağışlı bölgelerin sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

03 Ekim 2019 Perşembe 09:09

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