3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'de bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırı olayı çocukların yakınlarına söylemesi ile ortaya çıktı. Köyde çocukların yakınlarına olayı anlatmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmasıyla birlikte jandarma ve polis ekipleri her yerde aradı. Dün gece saatlerinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonrasında S.S. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen S.S.'nin İstanbul'da mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA