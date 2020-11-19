3 farklı süpermarkete giren hırsızların soğukkanlılığı hayrete düşürdü!
İstanbul Esenyurt'ta aynı mahalledeki üç farklı markete girip silah zoruyla soyup ortadan kaybolan hırsızların o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi. Bir hafta içinde sekiz bin TL'lik soygun yapan hırsızların soygun görüntülerindeki rahat tavırları dikkat çekerken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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