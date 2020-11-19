  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 3 farklı süpermarkete giren hırsızların soğukkanlılığı hayrete düşürdü!

3 farklı süpermarkete giren hırsızların soğukkanlılığı hayrete düşürdü!

İstanbul Esenyurt'ta aynı mahalledeki üç farklı markete girip silah zoruyla soyup ortadan kaybolan hırsızların o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi. Bir hafta içinde sekiz bin TL'lik soygun yapan hırsızların soygun görüntülerindeki rahat tavırları dikkat çekerken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

İDO ve BUDO açıkladı! Seferler iptal edildiİDO ve BUDO açıkladı! Seferler iptal edildi

Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar oğlunu kaybediyor mu?Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar oğlunu kaybediyor mu?

19 Kasım hava durumu 2020 | İstanbul hava durumu bugün19 Kasım hava durumu 2020 | İstanbul hava durumu bugün

Kucağında 4 aylık bebeği olan Azerbaycanlı mankene sevgilisinden şiddet görüntüleri!Kucağında 4 aylık bebeği olan Azerbaycanlı mankene sevgilisinden şiddet görüntüleri!

 

19 Kasım 2020 Perşembe 10:06
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Böyle festival görülmedi! İnek dışkılarını yüzlerine sürüp birbirlerine fırlattılar
Böyle festival görülmedi! İnek dışkılarını yüzlerine sürüp birbirlerine fırlattılar
3 farklı süpermarkete giren hırsızların soğukkanlılığı hayrete düşürdü!
3 farklı süpermarkete giren hırsızların soğukkanlılığı hayrete düşürdü!
İDO ve BUDO açıkladı! Seferler iptal edildi
İDO ve BUDO açıkladı! Seferler iptal edildi
11’inci kattan atlayan kızın acı sonu! Ailesinin feryadı yürekleri dağladı
11’inci kattan atlayan kızın acı sonu! Ailesinin feryadı yürekleri dağladı
2,5 aydır kayıp olan kişinin cesedi merdiven altında gömülü olarak bulundu!
2,5 aydır kayıp olan kişinin cesedi merdiven altında gömülü olarak bulundu!
19 Kasım hava durumu 2020 | İstanbul hava durumu bugün
19 Kasım hava durumu 2020 | İstanbul hava durumu bugün
Kucağında 4 aylık bebeği olan Azerbaycanlı mankene sevgilisinden şiddet görüntüleri!
Kucağında 4 aylık bebeği olan Azerbaycanlı mankene sevgilisinden şiddet görüntüleri!
Böyle eşya taşıma görülmedi! Eşyaları ikinci kata balkondan taşıdılar
Böyle eşya taşıma görülmedi! Eşyaları ikinci kata balkondan taşıdılar
Karaburun açıklarında korkutan hortum!
Karaburun açıklarında korkutan hortum!
Esenyurt’ta baz istasyonu kavgası! Bina sahibi ile mahalleli birbirine girdi
Esenyurt’ta baz istasyonu kavgası! Bina sahibi ile mahalleli birbirine girdi