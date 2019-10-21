3.Gaziantep Üniversite tercih günleri GAÜN’de başladı

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan 3. Gaziantep Üniversite Tercih Günleri kapsamında 30 üniversite stant açtı.

Tercih günleri hakkında bilgi veren EKET Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Uğurtok, öğrencilere üniversite ve gelecekle ilgili meslek seçiminde yardımcı olmak amacıyla tercih günleri düzenlendiğini belirtti. Tercih günleri kapsamında beş oturumda sunumlar yapılacağını ifade eden Uğurtok, bu sunumlarda meslek seçimi, kariyer planlama, doğru tercih gibi birçok konuda bilgi verileceğini söyledi.

Her sene 500 bine yakın öğrencinin tekrar üniversite sınavına girdiğini kaydeden Uğurtok, "Öğrencilerin tekrar sınava girmesinin ana nedenlerinin başında doğru bölüm seçmemekten kaynaklanıyor. Öğrencilere yardımcı olmak amacıyla "Doğru Tercih Doğru Gelecek" sloganımızla etkinlikler düzenliyoruz. Gaziantep merkez ve ilçelerindeki okullardan yaklaşık 12 bine yakın öğrencinin ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

Tercih Günlerinin açılışında Sait Gürsoy tarafından verilen seminerde üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında öğrencilere bilgi verildi. Gürsoy, "Sizler 2025-2030 yıllarında hayata atılacak insanlarsınız. Artık yapay zeka kelimesini aklınıza yerleştirmeniz lazım ve bununla birlikte sizlerle bir yola çıkacağız. Çünkü mezun olduğunuzda iş dünyası, iş dünyasıyla birlikte hayata atılmanız ancak hayata atılırken üniversite seçerken neye dikkat edeceksiniz, üniversiteye girdiğinizde neler olacak bunları düşünmeniz lazım" şeklinde konuştu.

GAÜN standı fuarın ilgi odağı oldu

3.Gaziantep Üniversite Tercih Günleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi standı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Yükseköğretime girecek öğrenci, veli ve rehber öğretmenlere Gaziantep Üniversitesi'nde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerin yanı sıra sosyal-kültürel imkanlar, öğrenci kulüpleri, yurt ve burs olanakları hakkında bilgi veren GAÜN Tanıtım Sorumlusu Selami Aklan, Gaziantep Üniversitesi standına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Aklan, özellikle bu yıl yükseköğretim sınavına girecek öğrencilerin üniversitenin sunduğu akademik anlamda merak ettiği soruların yanı sıra sunulan sosyo-kültürel olanakları merak ettiklerini belirtti. Aklan, öğrencilerin bilgi ve yetenekleri doğrultusunda ileriki yaşamlarında mutlu olabilecekleri bölümü seçmelerinde tanıtım faaliyetlerini düzenli olarak yıl içerisinde yapılan tanıtım faaliyetleriyle de sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: İHA