3.Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri sona erdi

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 3.Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nin sona erdiği bildirildi

Tanıtım günlerini değerlendiren Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, "5 gün süren ve ziyaretçi akınına uğrayan tanıtım günlerinde, Battalgazi Belediyesi'nin standı da en ilgi gören stantların başında geldi. Tanıtım günlerinde Battalgazi Belediyesinin ilk kez ziyaretçilerine sunduğu VR Sanal gözlük ile de Malatya ve Battalgazi'nin tarihi yerleri "Sunam" adlı parça eşliğinde tanıtıldı. Malatya Battalgazi Belediyesinin standında hazır bulunan müzisyenlerinin bir birinden güzel seslendirdiği ezgiler ile birlikte renkli görüntülerin oluştuğu Malatya Tanıtım Günlerinde Battalgazi standındaki hareketlilik eksik olmadı" ifadelerini kullandı.

" 5 gün boyunca değerlerimizi ve güzelliklerimizi tanıttık" diyen Başkan Güder, " Tanıtım günlerinde Malatya'mızı ve değerlerimizi buraya taşımış olduk. Tanıtım günlerine katılım oldukça fazlaydı. İlgi ve alaka gerçekten çok üst düzeydeydi. Bu da bizi fazlasıyla memnun etti. İstanbul'da bulunan Malatyalıların katkısı, Malatya'dan gelen insanların buraya katkıları muhteşemdi. İnanıyorum ki bizim amaçlamış olduğumuz Malatya'mızın değerlerini ve güzelliklerini İstanbul'a taşımak amacımızı en iyi bir şekilde yerine getirmiş olduk. Malatya gelince ilk kayısı akla gelir. Kayısının Malatya'mıza önemli katkılar sağladığına hepimiz şahit oluyoruz. Kayısımızın tanıtımını en iyi şekilde yapmış olduğumuza inanıyorum. Malatya'mızın tarihi, kültürü ve gastronomisi ile tanıtımı çok önemli. Köfteden yapılan 70" e yakın yemeğimiz var. Yaprak sarması, analı kızlısı ve diğer tüm yemeklerimiz ile bunun tanıtımını yaptığımıza inanıyorum. Tarihi ve kültürel güzelliklerimizi burada tanıtmaya çalıştık"şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA