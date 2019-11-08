3. Gençlik Oyunları’nda ilk madalya heyecanı

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Oyunlarında, büyük bir çekişmeye sahne olan bilyalı tornet yarışları tamamlandı. İlçe genelindeki 36 okuldan toplam 679 öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalya ve ödülleri törenle verildi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki ortaokul ve liseler arasında öğrencilere sporu sevdirmek amacıyla bu yıl üçüncüsü organize edilen Gençlik Oyunları'nda, ilk madalya heyecanı yaşandı. Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı'daki final gününde zamanla yarışan öğrenciler, parkuru en iyi dereceyle bitirmek için ter döktü. Zorlu yarışlar sonunda, kadınlar kategorisinde 20.492 saniyelik derecesi ile Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Şevval Nur Acabey ve Nuray Açar; erkekler kategorisinde ise 18.270 saniyelik derecesi ile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yunus Emre Işık ve Fahrettin Kayra birincilik kürsüsüne çıktı.

Öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi

Kadınlar kategorisinde zirveye çıkan Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Şevval Nur Acabey ve Nuray Açar, birinci olmayı beklemediklerini belirterek, "Gençlik Oyunları heyecanını ilk defa yaşıyoruz. Dereceye girmekle de ayrıca çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı. 3. Gençlik Oyunları bilyalı tornet yarışması finalinde dereceye giren öğrenciler, madalyalarını ve ödüllerini Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi'nin elinden aldı. Ödül töreni, yarışmaya katılan öğrencilerin toplu hatıra fotoğrafı vermesiyle son buldu. Gençlik Oyunları'nda heyecan, 11 Kasım'da başlayacak balon futbolu turnuvası ile devam edecek.

Dereceye girenler açıklandı

Bilyalı tornet yarışlarında dereceye giren öğrenciler ve okulları şöyle açıklandı: "Kadınlar Kategorisi: 1. Şevval Nur Acabey - Nuray Açar / Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi, 2. İlayda Harmanşa - Sevim Yılmaz / Özel İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Lisesi, 3. Nadiye Doğru - Fatma Demir / Başakşehir Anadolu Lisesi. Erkekler Kategorisi: 1.Yunus Emre Işık - Fahrettin Kayra / Borsa İstanbul MTAL, 2. Abidin Furkan Ezgin - Yakup Becit / Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Lisesi, 3. Hakan Çınar - Ulaş Ulaşan / Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Lisesi."

Kaynak: İHA