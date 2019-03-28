3 göçmen çocuğun ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl göçmen faciasında hayatın kaybeden 3 mülteci çocuğun ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Gümbet koyundan 22 Ekim 2018 sabahında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak isteyen 34 mültecinin bulunduğu 6 metrelik bot batmıştı. Kıyıya yakın bir bölgede batan bottan 31 kişi sağ kurtulmuş 2 çocuk boğularak ölmüş 1 çocuk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Bodrum KOM Grup Amirliğinin yaptığı operasyonda 9 kişi yakalanmış 1 kişi serbest bırakılmıştı.

5 ay sonra yakalandı

Olayda adı geçen O.O.'nun ise yaklaşık 5 aydır arandığı öğrenildi. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği yaptığı çalışma sonrasından O.O.'nun Bodrum'a geldiğini öğrendi. O.O.'yu takibe alan ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen O.O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.O., "kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı yapma" suçlamasıyla tutuklandı. Göçmen faciasıyla ilgili tutuklu sayısı 9'a çıktı.

Kaynak: İHA