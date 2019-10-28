3. Gümüşhacıköy Süper Enduro Yarışları yapıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Süper Enduro Yarışları, Gümüşhacıköy Motor Sporları ve Moto Offroad Spor Kulübü Derneği tarafından Gümüşhacıköy Çamtepe Göleti mevkisinde yapıldı.

Ulusal düzeyde yapılan süper yarışlara Samsun, Çorum, Sivas, Tokat, Yozgat, Amasya İlleri başta olmak üzere 32 sporcu katıldı.

2 etap olarak düzenlenen Gümüşhacıköy Süper Enduro Yarışları'na Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Gümüşhacıköy halkı ve motor sporseverleri katıldı.

Gümüşhacıköy bu yıl 3.sü düzenlenen 2019 yılı süper Enduro Yarışları'nda birinciliği Çorum bölgesinden Emirhan Korkmaz totalde 430 saniyeyle, ikinciliği Tokat Zile bölgesinden Mustafa Öce 431 saniyeyle ve üçüncülüğü Çorum bölgesinden Mustafa Korkmaz 437 saniye ile kazandı.

Kaynak: İHA