3 gün arayla öldüler! Mutlu bir ömürden geriye bu fotoğraf kaldı!

İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarında bulunan Partington kasabasında yaşayan ve 70 sene evli olan Derek Firth - Margaret Firth, koronavirüse yakalanmaları dolayısıyla kaldıkları Trafford Hastanesinde 3 gün arayla yaşamını yitirdi.

Derek Firth, 31 Ocak Pazar günü ölürken, Margaret Firth ise 3 Şubat Çarşamba günü yaşamını yitrdi. Çiftin son fotoğrafı ise hastane odasında son kez el ele tutuştukları an oldu.

14 YAŞINDAN BU YANA BERABERLERDİ

İngiliz medyasına konuşan Derek ve Margaret çiftinin kızı Barbara Smith, annesi ve babasının hastanede ayrı bölümlerde kaldığını, buluşma anlarının hüzünlü olduğunu ifade etti. Çiftin 14 yaşından beri birlikte olduğunu ifade eden Smith, İkisinin de sağlık sorunları vardı. Koronavirüse ilk annem yakalandı. Hastanede onu ziyaret etmeye gittiğimizde babamın da koronavirüse yakalandığını düşünüyoruz. Ama gelmemeyi asla kabul etmezdi. Hayatlarının sonlarına kadar birbirlerini sevdiler dedi.