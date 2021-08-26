3 gün hapis yatan Deniz Akkaya çıkar çıkmaz Selin Ciğerci'ye tehditler savurdu! "Dananın kuyruğu kopacak"

Sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci ile tartışma yaşayan ve hakkında çıkardığı tedbir kararına uymayarak konuşmaya devam ettiği için 3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya pazartesi günü teslim olmuştu. Bugün, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan Akkaya, kendisini bekleyen basın mensuplarına Selin Ciğerci hakkında açıklamalarda bulundu.

"TOPU TOPU 3 GÜN KALDIM"

Cezasını çekmek için 3 gün önce canlı yayında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Deniz Akkaya Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. Saat 12.00'da cezaevinden çıkan Deniz Akkaya, bu olaydan dram hikayesi çıkarılacak bir durum olmadığını belirterek "Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamayacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum" dedi.

"GERÇEK İSMİ OKAN"

Açıklamalarına devam eden Akkaya, cinsel kimliğini ve adını değiştiren Selin Ciğerci'ye eski adıyla hitap ederek, "Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü" şeklinde konuştu.

"HEPSİNİ TEK TEK ŞİKAYET EDECEĞİM"

Hapisteyken konuşmaması için tedbir kararı aldırdıklarını açıklayan Akkaya, "Pazartesi itibariyle bu kişinin Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan 'Cinderella' hikayesinde, FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

"PAŞALAR GİBİ YATTIK ÇIKTIK"

Selin Ciğerci'yle aralarındaki davanın bitmeyeceği anlaşılan Deniz Akkaya, "Gayet paşalar gibi yattık. Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış" şeklinde konuştu.

"KOKUYORSAM KUSURUMA BAKMAYIN"

Tek kişilik hücrede üç gün hapis yatan eski manken, cezaevi çıkışı, “Kokuyorsam kusuruma bakmayın, üç gündür duş alamadım. İlk işim kızımı görmek ve duş almak olacak” dedi.