3 gün önce bir araya gelmişler! Bartın'daki maden kazasında ölen işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı!

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçiden 28'inin içinde olduğu son fotoğraf ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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3 gün önce bir araya gelmişler! Bartın'daki maden kazasında ölen işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı!

Bartın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde önceki gün grizu patlaması meydana gelmişti. Saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

SENDİKA TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELMİŞLER

Olayın ardından madencilerin son görüntüleri de ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafta Madencilerin 3 gün önce, sendikanın toplantısında bir araya geldikleri ve fotoğraf çekildikleri öğrenildi.

İşte o fotoğraf ve yer alan 28 işçinin isimleri: Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya.

3 gün önce bir araya gelmişler! Bartın'daki maden kazasında ölen işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARALILARIN DURUMUNU AÇIKLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi almak için Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: “6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şu anda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük. Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar. Tabii entübe vaziyette olanlar var. Dua edelim, inşallah doktorlarımız 24 saat yanlarındalar, yapılması gerekenleri yapıyorlar."

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