3 günlük hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.