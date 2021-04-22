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  3. 3 günlük kısıtlama öncesi Balıkesir’deki kalabalık korkuttu

3 günlük kısıtlama öncesi Balıkesir’deki kalabalık korkuttu

Bu hafta Türkiye genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının olduğu cuma gününün de sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesi sonrasında Balıkesir'de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Oluşan kalabalık görenleri endişelendirdi.

3 günlük kısıtlama öncesi Balıkesir’deki kalabalık korkuttu

Kısıtlama öncesi çok yüksek riskli iller sıralamasında kırmızı kategoride yer alan Balıkesir'de havanın da güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar kendini 3 günlük kısıtlama öncesi dışarıya attı.

Vatandaşlar kısıtlama öncesinde cuma gününün tatil olması sebebiyle market, kuruyemiş, giyecek, yiyecek, alışverişlerini yaptı bankalarda işleri olanlar da bankada ki işlerini görmek için kuyruğa girdi. Bazı vatandaşlar ise Ramazan ayı dolayısı ile pidelerini erkenden alabilmek için pide kuyruklarına girdi.

İl genelinde zabıta görevlileri de çay ocakları, lokanta, manav gibi yerlerde yoğunluk oluşturan esnaf ve vatandaşları denetleyerek uyarılarda bulundu. Şehir içinde ise kısıtlama öncesi araç trafiği yaşandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

3 günlük kısıtlama öncesi Balıkesir’deki kalabalık korkuttu

3 günlük kısıtlama öncesi Balıkesir’deki kalabalık korkuttu

3 günlük kısıtlama öncesi Balıkesir’deki kalabalık korkuttu

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