3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetimler başladı!

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 1 Mayıs, 24.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. O kısıtlama saat 00.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da denetim noktaları oluşturuldu.