3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetimler başladı!
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 1 Mayıs, 24.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. O kısıtlama saat 00.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da denetim noktaları oluşturuldu.
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01 Mayıs 2020 Cuma 08:55
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