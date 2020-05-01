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  3. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetimler başladı!

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetimler başladı!

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 1 Mayıs, 24.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. O kısıtlama saat 00.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da denetim noktaları oluşturuldu.

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01 Mayıs 2020 Cuma 08:55

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