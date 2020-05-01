3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Mecidiyeköy Meydanı sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Mecidiyeköy Meydanı sessizliğe büründü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul en kalabalık meydanlarından biri olan Şişli Mecidiyeköy Meydanı sessizliğe büründü. Meydandan geçen bazı özel araçları ise polis ekipleri durdurarak uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA