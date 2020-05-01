3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Taksim Meydanı boş kaldı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boş kaldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul'un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesi'nin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA