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  3. 3 hafta boyunca tam kapanma mı olacak? Dikkat çeken paylaşım: Hasta sayılarında düzelme olmazsa...

3 hafta boyunca tam kapanma mı olacak? Dikkat çeken paylaşım: Hasta sayılarında düzelme olmazsa...

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmadığı takdirde Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun ana gündeminin 3 hafta sürecek tam kapanma olacağını ifade etti.

3 hafta boyunca tam kapanma mı olacak? Dikkat çeken paylaşım: Hasta sayılarında düzelme olmazsa...

Gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter paylaşımında hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmadığı takdirde Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun ana gündeminin 3 hafta sürecek tam kapanma olacağını ifade etti.

Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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