3 hafta boyunca tam kapanma mı olacak? Dikkat çeken paylaşım: Hasta sayılarında düzelme olmazsa...

Gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter paylaşımında hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmadığı takdirde Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun ana gündeminin 3 hafta sürecek tam kapanma olacağını ifade etti.

Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor."