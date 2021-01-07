Bu yıl pandemi sürecinde tedbir amacıyla öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Okullar bir süreliğine yüz yüze eğitime açılmıştı ancak salgındaki vaka artışları nedeniyle yeniden uzaktan eğitime geçildi. EBA, ZOOM üzerinden derslerini gören öğrenciler için 1.dönemin sonuna gelindi. Öğrenci ve veliler ders yorgunluğu ve salgın stresini tatil iler birlikte atmayı planlıyor. MEB'de 15 tatil için yeni bir karar verdiklerini duyurdu. Ara tatil bu yıl uzatıldı. Peki; 3 haftalık tatil ne zaman 2021? Ara tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte? İşte detaylar...

3 HAFTALIK TATİL (ARA TATİL, YARIYIL TATİLİ, 15 TATİL) NE ZAMAN 2021?

MEB'in 2020-2021 takvimine göre 15 tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. Normalde 15 gün süren tatile ikinci dönemde uygulanacak olan ara tatil süresi de eklendi. Böylece yeni eğitim öğretim yılında 2. dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yukarıda belirtilen açıklamalara göre ara tatil 15 tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Bu yıl yarı yıl tatili 25 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında olacak.