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  3. 3 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Haziran 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

3 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3  Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Haziran 2021 Perşembe gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:35
Adelaide United - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

19:00
İsviçre - Liechtenstein
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

20:00
Türkiye - Moldova
Hazırlık Maçı
TRT Spor

20:00
Sylvia - Brommapojkarna
İsveç Division 1
Bilyoner TV

21:45
Belçika - Yunanistan
Hazırlık Maçı
S Sport PlusS Sport

22:00
Yarı Final
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Yarı Final
UEFA.tv

22:00
Rayo Vallecano - Leganes
İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final
La Liga 123 Youtube, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:00
Bolivya - Venezuela
FIFA Dünya Kupası Eleme
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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