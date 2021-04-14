3 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Haziran 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:35

Adelaide United - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV



19:00

İsviçre - Liechtenstein

Hazırlık Maçı

S Sport 2, S Sport Plus



20:00

Türkiye - Moldova

Hazırlık Maçı

TRT Spor



20:00

Sylvia - Brommapojkarna

İsveç Division 1

Bilyoner TV



21:45

Belçika - Yunanistan

Hazırlık Maçı

S Sport PlusS Sport



22:00

Yarı Final

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Yarı Final

UEFA.tv



22:00

Rayo Vallecano - Leganes

İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final

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23:00

Bolivya - Venezuela

FIFA Dünya Kupası Eleme

Bilyoner TV