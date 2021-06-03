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  3. 3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Mucize Doktor FOX TV'de

3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Mucize Doktor FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını yayınlıyor. Akşam ise sevilen dizi Mucize Doktor tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı...

3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Mucize Doktor FOX TV'de

FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.00'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile güne başlayan FOX T'de 14.00'da Temizlik Benim İşim programı yayınlanıyor. Akşam Mucize Doktor tekrar bölümüyle ekranda olurken hemen ardından Bora Onur'un yönetmenliğini yaptığı Yalancı Damat filmi FOX TV seyircisiyle buluşuyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı...

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Dünya Avucunuzda

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'a Sofrada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

23.00 Yalancı Damat

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