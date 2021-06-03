3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Mucize Doktor FOX TV'de Ekranların en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını yayınlıyor. Akşam ise sevilen dizi Mucize Doktor tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı...

A+ A-

FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.00'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile güne başlayan FOX T'de 14.00'da Temizlik Benim İşim programı yayınlanıyor. Akşam Mucize Doktor tekrar bölümüyle ekranda olurken hemen ardından Bora Onur'un yönetmenliğini yaptığı Yalancı Damat filmi FOX TV seyircisiyle buluşuyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı... 3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI 08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13.00 Dünya Avucunuzda 14.00 Temizlik Benim İşim 16.00 Zuhal Topal'a Sofrada 19.00 Fox Ana Haber 20.00 Mucize Doktor 23.00 Yalancı Damat Fox Tvfox tv yayın akışı