3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Mucize Doktor FOX TV'de
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını yayınlıyor. Akşam ise sevilen dizi Mucize Doktor tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı...
FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.00'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile güne başlayan FOX T'de 14.00'da Temizlik Benim İşim programı yayınlanıyor. Akşam Mucize Doktor tekrar bölümüyle ekranda olurken hemen ardından Bora Onur'un yönetmenliğini yaptığı Yalancı Damat filmi FOX TV seyircisiyle buluşuyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı...
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Dünya Avucunuzda
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'a Sofrada
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
23.00 Yalancı Damat