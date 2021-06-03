3 Haziran 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları | Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL ?
3 Haziran 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları | Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL ?
Ekonomi haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları 3 Haziran 2021 Perşembe gününde bir önceki güne göre düşüşle güne başladı. Bunun üzerine son durumu merak edenler de Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL ? sorularına yanıt arıyor.