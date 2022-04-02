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  3. 3 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 3 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

3 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 3 Haziran 2022 Cuma maç programı...

3 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Haziran 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


15:00
Kuzey İrlanda - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

15:00
Jorge Jesus
İmza Töreni

FB TV, Smart Spor HD, A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart

16:00
Comoros - Lesotho
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

17:00
Kazakistan - Azerbaycan
UEFA Uluslar Ligi

 CBC Sport, S Sport Plus

19:00
Avusturya - Finlandiya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00
Çekya - İngiltere
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00
Estonya - Azerbaycan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00
Norveç - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00
Togo - Esvatini
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:15
Almanya - Macaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:30
Malta - Slovakya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:45
Moldova - Hollanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

20:00
İzlanda - Lihtenştayn
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:30
İrlanda - Bosna Hersek
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:45
Belçika - Hollanda
UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45
Fransa - Danimarka
UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45
Hırvatistan - Avusturya
UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

22:00
Burkina Faso - Yeşilburun
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00
Fildişi Sahili - Zambiya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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