3 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 3 Haziran 2022 Cuma maç programı...

3 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Haziran 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



15:00

Kuzey İrlanda - İspanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

15:00

Jorge Jesus

İmza Töreni

FB TV, Smart Spor HD, A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart

16:00

Comoros - Lesotho

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

17:00

Kazakistan - Azerbaycan

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus

19:00

Avusturya - Finlandiya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00

Çekya - İngiltere

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00

Estonya - Azerbaycan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00

Norveç - Hırvatistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00

Togo - Esvatini

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:15

Almanya - Macaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:30

Malta - Slovakya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:45

Moldova - Hollanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

20:00

İzlanda - Lihtenştayn

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:30

İrlanda - Bosna Hersek

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:45

Belçika - Hollanda

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Fransa - Danimarka

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45

Hırvatistan - Avusturya

UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

22:00

Burkina Faso - Yeşilburun

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Fildişi Sahili - Zambiya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV