3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen terör soruşturması ile gözaltına alınan HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez emniyetteki işlemleri sonrası Mardin Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Özaydın, Öncü ve Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmış, güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 eski belediye başkanı yakalanmıştı.

Haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle Özaydın, Öncü ve Esmez, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.