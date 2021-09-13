3 Hemşirenin tutuklandığı aşı vurgununda şok eden yeni ayrıntılar

İstanbul'da özel bir hastanenin çalışanlarının usulsüzlük yaptığı şikayetleriyle harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili harekete geçti.

3 HEMŞİRE TUTUKLANDI

Randevu oluşturarak aşılanmaya giden kişileri aşı yapılmış gibi göstererek onlarca doz aşıyı irtibatlı oldukları kişilere satıp, aşı kartlarını sahte bir şekilde oluşturdukları belirlenen kişilere yönelik soruşturma süreci başlatıldı.

Soruşturma sürecinde, 3 hemşireyle birlikte hastane dışında irtibat kurdukları 3 kişi gözaltına alındı. Elindeki bilgilere dayanarak hareket eden mahkeme 3 hemşireyi tutuklama kararı aldı. Zanlıların cep telefonları ve bilgisayarları da polisler tarafından incelemeye alındı. Hemşirelerin irtibatlı olduğu karşılıklı görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HAKSIZ KAZANÇLA YARDIM ETTİLER

Hemşirelerin birbirleriyle görüşmelerinde, sattıkları koronavirüs aşılarından kazandıkları parayla ilgili konuştukları tespit edildi. Şüpheliler vicdanlarını rahatlatmak için haksız yolla kazandıkları 'paranın hayrı olsun' diyerek ihtiyaç sahibi olan kişilere maddi yardımda bulundukları ve bulunmayı planladıkları öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık","kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanacaklar.

TRT Haber Muhabiri Hamza Çiftçi'nin aktardığı detaylar da 3 hemşire ve dışarıdan 3 kişi gözaltına alınarak cep telefonlarıyla bilgisayarlarına el konulduğu belirtildi. Ayrıca sahte aşı kartı üreterek vurulmayan aşıların da başkasına satıldığı bilgisi aktarıldı.

150 LİRADAN SATILMIŞ

Randevu alarak aşı olmaya giden kişilere yarım doz aşı yapıldığına yönelik de değerlendirmeler var. Dolu aşı şişelerini 150 liradan, boş aşı şişelerini ise 20 liradan satıyorlardı. Yaşanan olay Nisan- Mayıs aylarında aşıların herkese tanımlanmadığı aylarda gerçekleşmişti. Boş aşı şişelerinde hangi sıvıların olduğu ve kimlere enjekte edildiği şüpheye düşürüyor.

KENDİLERİNE TANIMLANAN AŞILARI DA SATTILAR!

Hemşireler daha da ileri giderek kendilerine tanımlanan 4. doz aşılarını olmayarak onları da sattılar. 3 tutuklu 6 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikle ilgili soruşturma sürüyor..