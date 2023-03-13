3 ilde nefes kesen operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, yasa dışı terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanması Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonuna (SGDF) yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Söz konusu örgütün gençlik koluna yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli için dün İstanbul, Bursa ve İzmir’de özel harekat timleri eşliğinde operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 3 ilde çok sayıda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

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3 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkındaki işlemleri devam ederken, firari durumda olan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.