3 ilde nefes kesen operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul, İzmir ve Bursa’da terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanması SGDF’ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11’i yakalandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
3 ilde nefes kesen operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, yasa dışı terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanması Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonuna (SGDF) yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Söz konusu örgütün gençlik koluna yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli için dün İstanbul, Bursa ve İzmir’de özel harekat timleri eşliğinde operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 3 ilde çok sayıda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

3 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkındaki işlemleri devam ederken, firari durumda olan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
Son Haberler
3 ilde nefes kesen operasyon: 11 kişi gözaltına alındı
3 ilde nefes kesen operasyon: 11 kişi gözaltına alındı
Emekli maaşına gizli zam formülü! Bu şarta uyanlar her ay 1300 TL fazla maaş alacak
Emekli maaşına gizli zam formülü! Bu şarta uyanlar her ay 1300 TL fazla maaş alacak
Bara bombalı ve silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var
Bara bombalı ve silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var
Sınav yok, mülakat yok! 18-35 yaş arası kamuda çalışacak personeller aranıyor!
Sınav yok, mülakat yok! 18-35 yaş arası kamuda çalışacak personeller aranıyor!
Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılım şartları belli oldu! Beş madde ortaya çıktı
Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılım şartları belli oldu! Beş madde ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da konuştu: Sözlerimin hayata geçtiğini göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da konuştu: Sözlerimin hayata geçtiğini göreceğiz
Çok Okunanlar
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
İstanbul ve Ankara’yı kaderleriyle baş başa bıraktınız
İstanbul ve Ankara’yı kaderleriyle baş başa bıraktınız
CHP'den Akşener'i kızdıracak İmamoğlu ve Yavaş çıkışı! İki görevi aynı anda yapamayacaklar
CHP'den Akşener'i kızdıracak İmamoğlu ve Yavaş çıkışı! İki görevi aynı anda yapamayacaklar
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!