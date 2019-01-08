3 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Zonguldak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin haberleşme programı "Bylock'u kullandığı iddia edilen ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüpheliler hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Zonguldak merkezli Osmaniye ve Karabük'te yapılan operasyonda KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Zonguldak Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerden B.A., H.Y., T.A. ve M.K. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA