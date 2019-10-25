3. İnegöl İstihdam Fuarı başladı

İnegöl Kaymakamlığı koordinasyonunda İnegöl Belediyesi başta olmak üzere, İşkur, İTSO, Milli Eğitim ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen 3. İnegöl İstihdam Fuarı, 40 firmanın katılımıyla başladı. 2 gün sürecek fuar, işverenlerle iş arayanları buluşturacak.

İnegöl'de 2017 yılında ilki düzenlenen İstihdam Fuarı, işçi ve işverenleri buluşturmak üzere bugün 3'üncü kez kapılarını açtı. İnegöl Kaymakamlığı koordinesinde; İnegöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İşkur, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi ile İnegöl Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen fuar, yüzlerce kişiye istihdam kapısını aralayacak. İşçi ve işvereni buluşturmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde devam eden istihdam seferberliğine katkı sağlamak adına düzenlenen organizasyon, açılış gününde büyük ilgi gördü. İşsizliğin neredeyse sıfır olduğu İnegöl'de düzenlenen İstihdam Seferberliği Buluşmasında işe ihtiyacı olan vatandaşlar, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 40 firmanın standında bilgilendirilip form doldurdu. Fuarda ise kurumlarla birlikte toplamda 45 stant yer alıyor. Bugün ziyaretçilerine kapılarını açan İstihdam Fuarı, 26 Ekim 2019 Cumartesi akşamı son bulacak.

İstihdam fuarı açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu beraberlik sinerjiye dönüşüyor. Müteşebbis ruhu bu şehirde geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Bu pek çok vilayete nasip olmayan bir durum. Hedefimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2023 hedeflerine en büyük katkıyı vermektir. Bu güç bizde var. Sanayicilerimizin verdiği destekle, çalışanlarımızla, üreten bir toplum olarak çok daha güzel bir hale geleceğiz. Bu Fuarda İş Var sloganıyla yola çıkılan istihdam seferberliğinde iş arayanların yeni fırsatlarla buluşmasını arzu ediyoruz. 22 ayda 2 bin civarında insan gelerek iş talebini iletmiş. Biz de bunu İşkur ekranlarına aktararak 400 vatandaşımızın iş bulmasına katkı sunmuşuz" diye konuştu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise "2017 yılında başlatılan 1 milyon işçiye iş imkanı adı altında yaptığımız çalışmaların 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza 40 firmamız katılıyor. İnegöl'ümüz çok şükür 1 milyar 331 milyon dolar ekonomik büyüklüğe sahip bir ilçe. 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz ve 691 milyon dolar da dış ticaret fazlası veriyoruz. Türkiye ortalamasına baktığımızda, şehrimiz hem rakamsal boyutlarıyla hem istihdam anlamında hem de ekonomik anlamda ülkemize çok ciddi katkı sağlayan şehirlerin başında geliyor. 10 binin üzerinde ticaret erbabına sahibiz. Toplamda da 84 bin sigortalı işçiye sahibiz. İstihdam fuarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA