3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, 3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket...

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