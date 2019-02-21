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3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, 3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket...

3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, 3 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket yetkilisinden oluşan 3 zanlı, tutuklandı.


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