3. Kadın Eli Kadın Emeği Festivali Sancaktepe’de açıldı

Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi tarafından organize edilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kadın Eli, Kadın Emeği Festivali'nin açılışı Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de katılımıyla gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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3. Kadın Eli Kadın Emeği Festivali Sancaktepe’de açıldı

Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi tarafından organize edilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kadın Eli, Kadın Emeği Festivali'nin açılışı Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de katılımıyla gerçekleştirildi. Girişimci kadınlar stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini satışa sundu.

Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi tarafından organize edilen "Kadın Eli, Kadın Emeği Çarşısı'nın açılışı törenle yapıldı. Sarıgazi Demokrasi Caddesi üzerinde açılan Çarşı'da Sancaktepeli kadınların el emeği, göz nuru ürünleri stantlarda yerini aldı. Açılışa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, STK temsilcileri ve birçok kadın girişimci katıldı.

"Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmanın özgüvenini ve mutluluğunu yaşayacak"

Festival hakkında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, "Bu sene Kadın Eli Kadın Emeği Çarşısı'nın üçüncüsünü yapıyoruz. Artık geleneksel hale getireceğiz inşallah. Hanımefendilerden çok talep geliyor bu konuda biz de onlara stantlarımızı ücretsiz olarak veriyoruz. Ayrıca kurslarımızda da eğitim almış olan, el maharetlerini mesleğe dönüştürecek şekilde yapmış olduğumuz bu serüvenden sonra sertifikalarını alıp onların ürettikleri ürünleri de burada sergiliyoruz. Onlar da satışa sunuyorlar. Bir anlamda kendi ekonomik özgürlüklerini hem kazanıyorlar, hem de bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Aynı zamanda da burada sosyalleşiyorlar, girişimciliğe başlıyorlar. İnşallah çok güzel sonuçlara ulaşacağına da eminim. Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmanın özgüvenini ve mutluluğunu yaşayacak" dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, 10 Eylül Pazar gününe kadar 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

3. Kadın Eli Kadın Emeği Festivali Sancaktepe’de açıldı

3. Kadın Eli Kadın Emeği Festivali Sancaktepe’de açıldı

3. Kadın Eli Kadın Emeği Festivali Sancaktepe’de açıldı

3. Kadın Eli Kadın Emeği Festivali Sancaktepe’de açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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