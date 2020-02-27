3. Kadın Yönetmenler Festivali kapılarını açıyor

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Kadın Yönetmenler Festivali, İzmir'in Buca ilçesinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tarık Akan gençlik Merkezinde 6 gün boyunca gerçekleşecek ve 29 Şubat'ta başlayacak festival, 11'i İzmir yapımı olmak üzere 37 film gösterimi, 7 atölye ve 2 panel sinemaseverlerle buluşturulacak.

Buca Belediyesi, bu kez de kadın yönetmenler için beyaz perdeyi aralamaya hazırlanıyor. Kadın gözüyle sinema sanatını yansıtacak 3. Kadın Yönetmenler Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 29 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek.

6 gün boyunca ücretsiz olarak tüm sinemaseverleri Buca'da buluşturacak festival, bu yıl "Her kadın başka hayaller kurar" temasıyla yapılacak. Festival kapsamında 11'i İzmir yapımı olmak üzere 37 film gösterimi, 7 atölye ve 2 panel sinemaseverlerle buluşturulacak.

Ödüller töreni ve söyleşilerde var

Türk sinemasında kadın yönetmenlerin hayata geçirdiği eser sayısının daha da arttırılmasını ve genç kadın yönetmenlerin teşvik edilmesini hedefleyen festival kapsamında, Eylem Kaftan'ın Kovan filmi İlkler Unutulmaz Özel Gösterimi olarak 3. Kadın Yönetmenler Festivalinde gösterilecek. Festival kapsamında iki filminde ilk gösterimi gerçekleşecek. Filiz Temiz Gecikmişin "Hayat Ağacı" belgeseli ve Gözde Hürmeydan'ın kısa filmi ilk kez 3. Kadın Yönetmenler Festivalinde seyirciyle buluşacak.

Cumartesi günü perde açacak festivalin dördüncü günü olan 3 Mart Salı günü ise ödül töreni gerçekleştirilecek. Programda, Akademi Kategorisi Emek Ödülü ve Sinema Yazarlığı Kategorisi Emek Ödülü verilecek. Festivalde çeşitli söyleşilerde gerçekleşecek.

Festival direktörü Gülten Taranç, İzmir'de bağımsız film üretiminin yoğunluğuna da dikkat çekmek istediğini ve festival süresince Buca'nın ve kentin tanıtılmasını hedeflediğini de belirtti. Ayrıca gelen konuk yönetmenlerle yapılacak olan sektörel toplantılarla yeni bir meslek birliği kurulma ihtimalinden de bahseden Taranç, "Festivalimiz sadece film gösterimleri için düzenlenmiyor, kadın sinemacıların bir araya gelmesi ve yeni oluşumların kurulması da bir diğer hedefimiz" dedi.

Tüm İzmirlileri festivale davet eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Kentimizde gerçekleşecek böylesi önemli bir festivalde, İzmirli sinemaseverleri kıymetli bir film seçkisi ve kadın yönetmenlerle buluşturmayı, sektördeki kadın sinemacılar için bir tanışma ve iş birliği zemini yaratmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki festival boyunca sinema sektörünün kalbi Buca'da atacak. Kentimizin kadın ve sanat kimliği ön planda olacak şekilde, kadın gözüyle beyaz perdede var olabilmek bir diğer isteğimiz. Hayatın içinde, tüm ekonomik ve sanatsal faaliyetlerde yer alan kadınlarımızın gücüne güç katmaya, yürekten desteklemeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük sanat şöleninin bir parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA