Antalya'da 3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle son buldu. Ev sahibine, "Kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya da bakmıştık" diyerek olay yerinden otomobille kaçan kadınlar yolda indi. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan sürücü ise araç muayenesi olmadığı için kaçtığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık girişimi saat.11.30 sırasında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evinden çıkıp eşi ile alışverişe giden Ramazan Azdağ, geri döndüğünde bahçede gezinen 2 kadın gördü. Kadınlara, "Ne yapıyorsunuz burada" diye soran Azdağ, "Biz kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya da bakmıştık" cevabını aldı. Azdağ, elinde iki çanta ve bir tüp gördüğü kadınların yalan söylediğini anlayınca durmalarını istedi. Kadınlar hemen yakında olan gri renkli hafif ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaçan aracın plakasını alan Ramazan Azdağ, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Aracın kaçış yönüne Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Düden Caddesi'nde ilerleyen şüpheli aracı gören polis dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacının ardından Gazi Mahallesi Muhtarlığı yanında polis ekiplerince durduruldu. Araçtan indirilen şüpheli ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Şüpheli S.M.'nin aracında iki kadın çantası bulundu. Ekip aracına alınan S.M., polislerden neden kaçtığı sorusuna, "Muayenem yoktu, arabam bağlanacaktı" diye cevap verdi. Kovalamaca sonucu polis ekip aracının bir lastiği de patladı. Polis, kaçan 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise otoparka çekildi.

Kiralık ev bahanesi

Şüphelinin yakalandığı yere getirilen Ramazan Azdağ, "Eşimle beraber alışverişe gitmiştik. Evin önüne gelince bir anda 3 kadının bahçemden çıktığını gördüm. Ne yapıyorsunuz burada diye sordum. "Biz kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya da bakmıştık" deyince, "siz yalan söylüyorsunuz" dedim. Ellerinde çanta vardı, kadının biri elindeki tüpü komşumun oraya bıraktı. Sonra kaçtılar, gri araç geldi ve kadınları aldı götürdü. Kadınları evimin içinden çıkarken gördüm" dedi.

Kaynak: İHA