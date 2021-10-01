3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
3 Kasım 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
3 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
07:00
Sagamihara - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
07:05
Kawasaki Frontale - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
07:05
Yokohama Marinos - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Tokushima - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Tokyo - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Yokohama FC - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Albirex Niigata - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kofu - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kyoto - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Machida - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Mito - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Renofa Yamaguchi - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Tochigi - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
V Varen Nagasaki - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Yamagata - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Nagoya - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:00
Avispa Fukuoka - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:00
Hiroshima - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
10:00
Vissel Kobe - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV
10:00
Sapporo - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Kanazawa - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
16:00
Leipzig - PSG
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Al Urooba - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Bani Yas - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Liverpool - Atletico Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
19:15
Al Sharjah - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:30
Rovaniemi - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:45
Vendsyssel - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:45
Milan - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi
ExxenCBC Sport
20:45
Real Madrid - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
21:00
Amorebieta - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
Mirandes - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:45
Blackburn Rovers - Fulham
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
B.Dortmund - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Liverpool - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Manchester City - Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Leipzig - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Sheriff Tiraspol - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Sporting Lisbon - Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:15
Eibar - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
Las Palmas - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV