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  3. 3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

3 Kasım 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

07:00
Sagamihara - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

07:05
Kawasaki Frontale - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV

07:05
Yokohama Marinos - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Tokushima - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Tokyo - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Yokohama FC - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Albirex Niigata - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Kofu - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Kyoto - Omiya Ardija
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Machida - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Mito - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Renofa Yamaguchi - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Tochigi - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
V Varen Nagasaki - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Yamagata - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Nagoya - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:00
Avispa Fukuoka - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:00
Hiroshima - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

10:00
Vissel Kobe - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV

10:00
Sapporo - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Kanazawa - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

16:00
Leipzig - PSG
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:00
Al Urooba - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:00
Bani Yas - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:00
Liverpool - Atletico Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

19:15
Al Sharjah - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:30
Rovaniemi - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:45
Vendsyssel - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:45
Milan - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi
ExxenCBC Sport

20:45
Real Madrid - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

21:00
Amorebieta - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:00
Mirandes - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:45
Blackburn Rovers - Fulham
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
B.Dortmund - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:00
Liverpool - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:00
Manchester City - Club Brugge
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:00
Leipzig - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:00
Sheriff Tiraspol - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:00
Sporting Lisbon - Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:15
Eibar - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:15
Las Palmas - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

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