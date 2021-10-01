Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 3 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

07:00

Sagamihara - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



07:05

Kawasaki Frontale - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



07:05

Yokohama Marinos - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Tokushima - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Tokyo - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Yokohama FC - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV



08:00

Albirex Niigata - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Kofu - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Kyoto - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Machida - Yamaga

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Mito - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Renofa Yamaguchi - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Tochigi - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

V Varen Nagasaki - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Yamagata - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Nagoya - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV



09:00

Avispa Fukuoka - Oita

Japonya J.League

Bilyoner TV



09:00

Hiroshima - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Vissel Kobe - Vegalta Sendai

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Sapporo - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Kanazawa - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



16:00

Leipzig - PSG

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:00

Al Urooba - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:00

Bani Yas - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

Liverpool - Atletico Madrid

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



19:15

Al Sharjah - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



19:30

Rovaniemi - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:45

Vendsyssel - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:45

Milan - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi

ExxenCBC Sport



20:45

Real Madrid - Shakhtar Donetsk

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



21:00

Amorebieta - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:00

Mirandes - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:45

Blackburn Rovers - Fulham

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:00

B.Dortmund - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Liverpool - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Manchester City - Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Leipzig - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Sheriff Tiraspol - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Sporting Lisbon - Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:15

Eibar - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:15

Las Palmas - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV