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  3. 3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 3 Kasım 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 KASIM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 KASIM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 KASIM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 KASIM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 KASIM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Şampiyon

09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30Teşkilat

13:00Bizim Köyün Kızları

15:30Dünya Hali

16:45Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Dünya Hali

21:30Yabancı Sinema "Sultan"

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 KASIM ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30Hayat Sanat

08:00Murat Boncuk'la Atölye

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30İzler Suretler

09:50Berceste

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat

12:30Eşik

13:00Tarih Söyleşileri

14:00Renkler

14:20Fotoğraflar

14:30Anjelika Akbar İle Sesler

15:00Bizim Resmimiz

15:30Opera Dünyası

16:00Karalama Defteri

16:30İstanbul, Müzik ve Tarih

17:15Evliya Çelebi

18:00Hayat Sanat

18:30Muhayyelat

19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30Sessizce

20:45Türkiye Atlası

21:00Edebiyat Söyleşileri

22:00Yerli Sinema: Ölü Ekmeği

23:45Coğrafyadan Kültüre Bağ

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 KASIM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

00.15 Elkızı

3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

3 KASIM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Ada Masalı 

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