3 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 3 Kasım 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar. 3 KASIM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 3 KASIM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 06:15 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Evim Şahane 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Sadakatsiz 3 KASIM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Masterchef Türkiye 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Masterchef Türkiye 3 KASIM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 08:15 Bu Sabah 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:30 Bir Başka Güzel 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 3 KASIM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:10 Şampiyon 09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 10:30Teşkilat 13:00Bizim Köyün Kızları 15:30Dünya Hali 16:45Seksenler 19:00Ana Haber 19:55İddiaların Aksine 20:00Dünya Hali 21:30Yabancı Sinema "Sultan" 3 KASIM ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 07:30Hayat Sanat 08:00Murat Boncuk'la Atölye 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00Bir Resim Bir Hikaye 09:30İzler Suretler 09:50Berceste 10:00Koleksiyoner 10:30Muasır 11:00Anadolu Arkeolojisi 11:30Tarihin Ruhu 12:00Hayat Sanat 12:30Eşik 13:00Tarih Söyleşileri 14:00Renkler 14:20Fotoğraflar 14:30Anjelika Akbar İle Sesler 15:00Bizim Resmimiz 15:30Opera Dünyası 16:00Karalama Defteri 16:30İstanbul, Müzik ve Tarih 17:15Evliya Çelebi 18:00Hayat Sanat 18:30Muhayyelat 19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ 20:30Sessizce 20:45Türkiye Atlası 21:00Edebiyat Söyleşileri 22:00Yerli Sinema: Ölü Ekmeği 23:45Coğrafyadan Kültüre Bağ 3 KASIM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Kanunsuz Topraklar 00.15 Elkızı 3 KASIM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde 16:00 Kiralık Aşk 18.40 Star Haber 20:00 Ada Masalı 3 kasımBugünÇarşambatelevizyondahangi dizilerbugün tvde ne var