3 Kasım bugün hangi diziler var? | 3 Kasım Salı yayın akışı
Yayın akışı ve 3 Kasım Salı bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 3 Kasım Salı Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8 yayın akışı..
3 Kasım Salı yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Masumlar Apartmanı' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 3 Kasım Salı Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 3 Kasım Salı Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV 3 Kasım Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D 3 Kasım Salı Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
14:00 Gelinim Mutfakta
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
00:15 Yolsuzlar Çetesi
STAR TV 3 Kasım Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Yeni Bir Ev
18.40 Star Haber
20:00 Yakışıklı
22:00 Hep Yek
23:45 Yakışıklı
FOX TV 3 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
TV8 3 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 3 Kasım 2020 Salı yayın akışı
06:00 Öykü Gürman ile Günü Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show