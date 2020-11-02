3 Kasım bugün hangi diziler var? | 3 Kasım Salı yayın akışı

3 Kasım Salı yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Masumlar Apartmanı' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 3 Kasım Salı Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 3 Kasım Salı Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8 yayın akışı…

ATV 3 Kasım Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D 3 Kasım Salı Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Gelinim Mutfakta

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

00:15 Yolsuzlar Çetesi

STAR TV 3 Kasım Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Yakışıklı

22:00 Hep Yek

23:45 Yakışıklı



FOX TV 3 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

TV8 3 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 3 Kasım 2020 Salı yayın akışı

06:00 Öykü Gürman ile Günü Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:15 Kalp Atışı

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show