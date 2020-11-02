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  3. 3 Kasım bugün hangi diziler var? | 3 Kasım Salı yayın akışı

3 Kasım bugün hangi diziler var? | 3 Kasım Salı yayın akışı

Yayın akışı ve 3 Kasım Salı bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 3 Kasım Salı Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8 yayın akışı..

3 Kasım bugün hangi diziler var? | 3 Kasım Salı yayın akışı

3 Kasım Salı yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Masumlar Apartmanı' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı.  Bizde sizler için 3 Kasım Salı Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 3 Kasım Salı Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8 yayın akışı…

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ATV 3 Kasım Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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KANAL D 3 Kasım Salı Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Gelinim Mutfakta

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

00:15 Yolsuzlar Çetesi

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STAR TV 3 Kasım Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Yakışıklı

22:00 Hep Yek

23:45 Yakışıklı

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FOX TV 3 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

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TV8 3 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye

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Show TV 3 Kasım 2020 Salı yayın akışı

06:00 Öykü Gürman ile Günü Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:15 Kalp Atışı

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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