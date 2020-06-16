3 katlı apartman karantinaya alındı!
Kayseri'de 3 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kayseri'de bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
14 GÜN KARANTİNA UYGULAMASI KARARLAŞTIRILDI
İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin, Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde oturduğu 3 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Kararın ardından bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Apartman sakinlerinin ihtiyaçları karantina süresi boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
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