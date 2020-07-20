3 katlı apartmanda çıkan yangında: 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da, 3 katlı bir binada meydana gelen yangında, 1'i bebek 4 kişi etkilendi. Dumanlardan etkilenerek balkondan merdiven yardımıyla kurtarılan 4 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuzselim Mahallesi 634 Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir binanın 1.katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sarmaya başladı. Bu esnada içeride bulunan Suna Özdemir ile 2 yaşında olduğu öğrenilen Muhammed Özdemir, vatandaşların yardımlarıyla dışarıya çıkarıldı. Anne ve bebeği içeriden çıkarıldıktan hemen sonra evde bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ikametin camları etrafa sıçradı. Dumandan etkilenen anne ve bebeğe olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise 2.katta dumandan etkilenerek balkona çıkan Göknur Özer ile Yunus Özer çiftini kurtarmak için binaya merdiven dayadı. Özer çifti, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda merdiven yardımıyla bulundukları balkondan aşağıya indirildi. Özer çiftine de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale de bulunuldu. Dumandan etkilenen 1'i bebek toplam 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA