3. kattan atladı! Şans eseri kurtuldu
Elazığ’da psikolojik sorunları bulunan zihinsel engelli bir genç, 3. kattaki evinin balkonundan atladı. Şan eseri yoldan geçen bir vatandaş, genci tutarak yere çarpmasını engelledi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gelen ambulansla genci hastaneye kaldırdı.
Elazığ'ın Merkez Nailbey Mahallesi'nde 3. kattan atlayan zihinsel engeli bulunan 18 yaşındaki S.E., olayı gören bir vatandaşın anlık tepkisiyle ölmekten son anda kurtuldu. Vatandaşın tutmasıyla hafif şekilde yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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