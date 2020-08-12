3. kattan atladı! Şans eseri kurtuldu

Elazığ’da psikolojik sorunları bulunan zihinsel engelli bir genç, 3. kattaki evinin balkonundan atladı. Şan eseri yoldan geçen bir vatandaş, genci tutarak yere çarpmasını engelledi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gelen ambulansla genci hastaneye kaldırdı.