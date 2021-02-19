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  3. 3 kez kanseri yenen Durukan yıldız 4.süne dayanamadı, yaşamını yitirdi

3 kez kanseri yenen Durukan yıldız 4.süne dayanamadı, yaşamını yitirdi

Yıllarca kanser ile boğuşan ve 3 kez kanseri yenen Durukan Yıldız 4'üncüye dayanamadı. Diyalizden çıktıktan sonra rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ölümüyle sevdiklerini üzen Yıldız'ın cenaze namazı sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı.

3 kez kanseri yenen Durukan yıldız 4.süne dayanamadı, yaşamını yitirdi

29 yaşındaki Durukan Yıldız Sivas'ta iki kez böbrek nakli olup, 3 kez de kalın bağırsak kanserini yenmişti. Ancak 4. kez kansere yakalanan Yıldız, hayatını kaybetti.

Yıldız, 2004 yılında böbrek yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavi sırasında babası Halim Yıldız'dan böbrek nakli olan Yıldız'ın hastalığı 2014'de tekrarladı. Bu sefer de annesi Döndü Yıldız'dan böbrek nakli yapıldı.

3 kez kanseri yenen Durukan yıldız 4.süne dayanamadı, yaşamını yitirdi

Ancak 8 ay sonra Yıldız'a kalınbağırsak teşhisi konuldu. Ameliyat olan 29 yaşındaki Yıldız, 1 yıl boyunca kemoterapi gördü.

Ardından hastalığı 2016 yılında tekrar ortaya çıktı. Bu kez de karaciğerinden ameliyat oldu. Kemoterapi ile kanseri yenen gencin rahatsızlığı 2018'de bir kez daha tekrarladı.

3 kez kanseri yenen Durukan yıldız 4.süne dayanamadı, yaşamını yitirdi

Yıllarca hastalıklarla mücadele eden Durukan Yıldız, aldığı kemoterapi ile hastalığı bir kez daha yendi. Hastalığı yeniden nükseden Yıldız, diyalizden çıktıktan sonra rahatsızlandı. Tedavi altına alındıktan sonra 29 yaşında hayatını kaybetti.

Kanseri 3 kez yenen fakat 4'üncüyü yenemeyen Yıldız'ın cenazesi Kılavuz Mahallesin'deki Ay Yıldızlı Camii'nde düzenlendi. Koronavirüs sebebiyle cenaze sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı.

DÖRDÜNCÜ KANSERİ YENEMEDİ

Baba Halim Yıldız, oğlu Durukan Yıldız'ın için, "2014'te ikinci bir böbrek nakli oldu. Daha sonra kolon kanserine yakalandı. Üç sefer yendi. Dördüncüyü yenemedi. Hastanede yatıyordu. Diyalizden çıktı, rahatsızlandı, hayatını kaybetti" dedi.

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