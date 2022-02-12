3 kişilik aileden haber alınamadı! Sobadan zehirlendikleri ortaya çıktı!

CHP'li meclis üyesi, "Osmanlı’nın kör bakışından kurtulalım" dedi! Eşcinsel evliliğe destek verdi! Sosyal medyada tepkilere neden oldu!

Bursa'da dehşet! Eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdü, bir kişiyi de yaraladı! Üstelik bunu yapan bir polis memuru!