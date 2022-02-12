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  3. 3 kişilik aileden haber alınamadı! Sobadan zehirlendikleri ortaya çıktı!

3 kişilik aileden haber alınamadı! Sobadan zehirlendikleri ortaya çıktı!

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 kişilik aileden haber alınamadı! Sobadan zehirlendikleri ortaya çıktı!

Gaziantep'te Onur Mahallesi'nde yaşayan Behiye Özkan'dan (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla girilen evde Behiye Özkan'ın yanı sıra kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'in (8) cansız bedeniyle karşılaşıldı. 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evde yapılan incelemede, söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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