3 kişiyi tabancayla yaralayan büfeci tutuklandı

Samsun'da büfesinin önündeki kavgada 3 kişiyi tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfeci H.A.(56), kavga sırasında iş yerinin önünde bulunan H.D.(46), İ.S.(40) ve S.Ö.'yü (42) tabancayla yaralayıp kaçtı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan İ.S. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde 4 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boş kovan ele geçirdi. Yaralılardan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri gözaltına alınan şüpheli H.A.'yı sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA